Broeksterwâld hoopt op een volledige aanpak van het centrum

"Zoals je kunt zien, is het plein niet in hele goede staat. Het groenonderhoud en de straat is slecht. Het ziet er eigenlijk niet uit", vindt voorzitter van het dorpsbelang Jorrit Hoekstra. In de nieuwe plannen wordt De Brink opgedeeld in twee gedeelten: een deel voor parkeerruimte en een deel voor evenementen. "Zo krijgen wij een wat kleiner en gezelliger plein."

Visitekaartje

Op het plein komt ook een informatiepaneel en meer groen. Op de Kavelwei worden verkeersdrempels aangelegd en er komt nieuwe verlichting. De gemeente stelt 500.000 euro beschikbaar voor de aanpak van het centrum.

"De Broeksters zijn over het algemeen enorm trots op hun dorp", zegt wethouder Kees Wielstra. "Maar ze maken zich ook wel zorgen over de inrichting, want het ziet er wat onverzorgd uit. Het moet een mooi visitekaartje zijn."

Broeksters hopen op het hele plan

Veel Broeksters hebben het gevoel achter te blijven in vergelijking met omliggende dorpen, zoals Damwâld, De Falom en Feanwâlden waar al wel vernieuwing plaatsvindt.