'Aanvalsplan grutto' tot 2027 zeker van financiering

D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot heeft vragen aan de minister gesteld over de financiering van het plan. Minister Schouten deed in het commissiedebat over de Nederlandse invulling van het Europees landbouwbeleid de toezegging voor het geld.

Volgens Vogelbescherming Nederland is de toezegging een belangrijke stap, maar is er nog niet alles mee gezegd. Want boeren zouden ook na 2027 zeker moeten zijn van geld om te kunnen investeren in een weidevogelvriendelijke bedrijfsvoering.