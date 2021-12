Leeuwarder leerlingen geven kerstoptreden voor koningin Máxima

De leerlingen spelen mee in wat 'de grootste schoolband' van Nederland wordt genoemd. Leerlingen van twaalf scholen in Nederland vormen de band. Eestroom is de enige uit Noord-Nederland. De kinderen zijn woensdag nog druk aan het repeteren.

Het Muziek Kerstgala wordt op donderdag opgenomen en is op 15 december te zien op NPO1.