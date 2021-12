Buurt heeft zorgen over bewoning van verbouwd pand in Harlingen

Het pand van het eerdere café 't Pypke is verbouwd tot 21 woonruimtes en er zouden vooral arbeidsmigranten in komen. De bewoners en winkeleigenaren zijn bang voor overlast en ze vinden de woonomstandigheden niet veilig.

Illegaal

Jules Dutrieux is één van de initiatiefnemers die zich zorgen maakt. Hij noemt de verbouwing illegaal.

"Het pand is zo verbouwd dat er heel weinig brandwerende en -vertragende middelen zijn gebruikt. De druk van 21 bewoners in zo'n pand met de brandonveilige situatie die dat met zich meebrengt: dat zijn dingen waar wij ons erg zorgen over maken", zegt Dutrieux.

Petitie

Ze hebben een petitie met zo'n 40 handtekeningen aangeboden aan de gemeente om de verbouwing terug te draaien.