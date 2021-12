JOVD vindt dat provincie 'Friese taal te belangrijk maakt' in brief naar universiteit

Ook vinden ze dat de provincie niets te zeggen zou moeten hebben over de aanstelling van een nieuwe hoogleraar Fries. De organisatie reageert op een brief van de provincie die eerder deze week kwam. Daarin uit de provincie z'n zorgen over de studie Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen, omdat professor Goffe Jensma volgend jaar met pensioen gaat en de provincie bang is dat zijn opvolger niet genoeg weet van het Fries.

Samenwerking

"We willen eerst zeggen dat we Friese taal belangrijk vinden en dat we het belangrijk vinden dat het blijft bestaan", zegt Thymen Jonksma van de JOVD. "Alleen zoals het nu lijkt, dreigt het provinciebestuur samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen op te zeggen omdat het Fries niet voldoende plek krijgt."

De liberale jongeren vinden dat het Fries onderdeel kan zijn van de studie Minorities & Multilingualism. De JOVD vindt het belangrijker dat de samenwerking met Campus Fryslân wordt verbeterd en "dat er in de toekomst meerdere studies kunnen komen."

In eigen provincie

"Ze dreigen nu de samenwerking op te zeggen en dat is natuurlijk niet zoals het moet", zegt Thymen Jonksma van de JOVD. "Jongeren in Fryslân hebben meer belang bij onderwijs in de eigen provincie dan een studie Fries."

In gesprek gaan met de RUG moet volgens hem niet met een houding van 'wij zeggen het op'. Jonksma daarover: "In de grondwet is vastgelegd dat de overheid zich niet te veel bemoeit met de inhoud van het onderwijs."