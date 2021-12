Cambuurdirecteur: "We moeten de draad oppakken, voor Henk"

Vorige week had De Jong al wat klachten, vertelt De Graaf. "Hij is toen naar de dokter gegaan. Hij was afwezig bij de wedstrijd tegen Vitesse. Na het vervolgonderzoek hebben we het bericht naar buiten gebracht. We hopen dat het meevalt."

De Jong is voorlopig niet aan het werk voor de voetbalploeg. "Hoe lang hij uit de running is durf ik niet te zeggen. Hij moet zich nu op zichzelf richten. Het zal opgelost moeten worden, maar hoe en wat dat is aan de medici. Henk is een specialist in het naar de zin maken van mensen, dat moet hij nu voor zichzelf doen."

De draad oppakken

Volgens De Graaf moeten de mensen bij Cambuur nu wel even een stapje harder zetten. "Daar zullen we volle bak voor gaan. We hebben een goede staf. Iedereen neemt de honneurs waar en werkt verder op de manier zoals we dat normaal gesproken met Henk doen. We moeten de draad oppakken en de focus weer op de wedstrijden leggen."