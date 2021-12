Empatec wil werk-leerbedrijf worden; Súdwest-Fryslân sluit nog niet aan

Súdwest-Fryslân wil ook alternatieve scenario's bekijken. De andere gemeenten moeten nu besluiten wat daar de gevolgen van zijn.

Verbazing

Voorzitter Baukje Tol van de GR van Empatec, de gemeenschappelijke regeling, zegt dat de andere drie gemeenten wel verbaasd waren over dit standpunt van de gemeente Súdwest-Fryslân. Eind november was het algemeen bestuur van de GR nog akkoord. Daar was Súdwest-Fryslân ook nog bij.

Wethouder Gea Wielinga zegt nu dat de gemeente toch nog een brede verkenning wil doen op mogelijke andere constructies. Hoe die brede verkenning er uit moet zien, weet zij nog niet. Ook wat voor constructies dat zouden kunnen zijn, geeft ze nog niet aan. "We willen niet op slot gezet worden."

Haast met verkenning

Volgens de wethouder heeft dat niets te maken met de raadsenquête die gemeente naar de gang van zaken rondom Empatec en waar de uitkomsten binnenkort van bekend worden. "Die processen lopen parallel."

Baukje Tol vindt dat Súdwest-Fryslân wel haast moet maken met het onderzoek.