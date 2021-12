Presidium Staten bespreekt 'bruine drek'-vergadering achter gesloten deuren

"Statenleden horen verantwoordelijkheid af te leggen naar de eigen achterban en de eigen fractie, maar niet naar Statenleden van andere partijen", vindt Aardema. "We zijn hier in Fryslân. Wat in Den Haag gezegd wordt, wordt daar gezegd, op een heel ander podium. Ik vind niet dat Statenleden hier Statenleden van andere partijen persoonlijk ter verantwoording moeten roepen over uitspraken die in de Tweede Kamer worden gedaan. Het is twee weken geleden echt uit de hand gelopen en daarom heb ik vanmorgen iets gezegd."

Bruine drek

De discussie ontspoorde twee weken geleden bij de behandeling van een initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie om een Fries vlaggenprotocol vast te stellen. De meeste partijen in de Staten zagen daar niets in. Sommige partijen brachten het in verband met de problemen die FvD Fryslân de afgelopen zomer zag in de Friese regenboogvlag bij de PC en mogelijk homofobe standpunten van de partij. Toen SP-fractievoorzitter Hanneke Goede het had over 'de bruine drek' van FvD Fryslân vloog volgens Aardema de discussie uit de bocht.