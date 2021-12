VVD wil afscheid nemen van Hûs en Hiem vanwege nieuwe Omgevingswet

Hûs en Hiem adviseert over de bouw in Fryslân. Het geeft aan 17 Friese gemeenten advies over ruimtelijke kwaliteit. In het bestuur van Hûs en Hiem zitten onder andere drie wethouders.

Niet langer verplicht

Als de Omgevingswet er op 1 juli 2022 komt, is zo'n commissie niet langer verplicht, zegt de Leeuwarder VVD-fractie. "In onze ogen is dit een mooie gelegenheid om definitief afscheid te nemen van deze commissie". Daar wil de partij woensdagavond tijdens de raadsvergadering voor pleiten.

De VVD wil dan alleen de wettelijke taken van de Omgevingswet bij de gemeente onderbrengen. Het zou dan gaan om een adviescommissie voor Rijksmonumenten.

Snellere procedures

Door afscheid te nemen van Hûs en Hiem, kunnen kosten bespaard worden en zullen procedures sneller verlopen, zegt de VVD. "Dat laatste past heel erg binnen de geest van de omgevingswet."