Tjalsma vertrekt als fractievoorzitter CDA, Aalberts opvolger

Tjalsma is inmiddels acht en een half jaar fractievoorzitter en na deze Statenperiode zit hij twaalf jaar in het provinciehuis. "Daarom is het nu tijd om het fractievoorzitterschap over te dragen. In Aebe heb ik een goede opvolger. Met hem ga ik mij het komende jaar inzetten voor de Friese zaak."

Aalberts zit sinds 2019 in Provinciale Staten. Naast zijn werk in de politiek is hij onder andere sectorspecialist bij LTO Nederland.