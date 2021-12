Aris raakt topscorer Davis per direct kwijt

De 26-jarige Davis was bezig aan zijn eerste seizoen bij Aris. De guard was goed voor gemiddeld 15 punten en 5 rebounds per wedstrijd. In de openingswedstrijd van het seizoen bezorgde Davis met een buzzer beater Aris de overwinning op Donar.

Aris staat op de derde plaats in de Nederlandse tak van de BNXT League. De Leeuwarders spelen woensdagavond, zonder Davis dus, thuis tegen Landstede uit Zwolle.