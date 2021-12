Peter R. de Vries, EK voetbal en sneeuw: hier googelde Fryslân dit jaar op

Net als de rest van Nederland zocht Fryslân voor de verkiezingen in maart hulp van de Stemwijzer. En in de zomer googelde Fryslân massaal op de Olympische Spelen. De iPhone 13, die eind september uitkwam, was bij ons populair. Daarmee is Fryslân niet zo uniek: dezelfde zoekopdrachten stonden ook in de landelijke top 10.

Roddels en corona

Friezen hadden wel meer dan gemiddelde interesse in Sarah van Soelen. De intussen (tijdelijk?) ex-vriendin van André Hazes Jr. staat bij ons op plek nummer zeven. In de Nederlandse lijst verschijnt ze helemaal niet.

Zaken die met het coronavirus te maken hebben, ontbreken natuurlijk niet op de lijst. Friezen wilden graag iets weten over Testen voor Toegang en de CoronaCheck-app. Het virus is wel iets minder aanwezig dan een jaar geleden: toen gingen zes van de tien onderwerpen over corona.

Heerenveen en Cambuur

De top tien wordt dit jaar afgesloten met de zoekopdracht 'Eredivisie'. Dat krijg je met twee eredivisionisten in één provincie.