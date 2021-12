Initiatiefnemers wolvenhek willen leren van Denemarken

Net als in Nederland is er ook in Denemarken een fel debat over de wolf, want het gaat ook wel eens mis. Zo zijn er in november vorig jaar in één keer 60 schapen omgekomen bij een aanval.

De Friese delegatie gaat daarom ook op bezoek bij een Deense schapenboer die van de overheid een 25 kilometer lang wolvenhek heeft gekregen om zijn schapen te beschermen. De effectiviteit daarvan wordt besproken. Al met al denken de Friese boeren een stuk wijzer te worden over de inzet van hekken tegen wolven.