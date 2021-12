"Omikronvariant niet schadelijker dan andere varianten" | Aanhoudingen voor fraude met QR-codes

De Adventurerun die op 18 december plaats zal vinden, gaat voorlopig gewoon door. De gemeente Ameland heeft na overleg met de Veiligheidsregio en de GGD besloten om een vergunning voor het evenement te verlenen. De organisatie heeft aanpassingen aan de Adventurerun doorgevoerd om het evenement binnen de richtlijnen te kunnen organiseren. Zo is de start en de finish niet meer in het dorp Nes.

"Bewegen is goed voor de mens"

De aanpassingen waren voor de GGD voldoende om een positief advies over het evenement te geven: "Er is vanuit de Veiligheidsregio een advies gegeven aan de gemeente waarin ook de verwachte druk op zorg en de kans op meer besmettingen is meegewogen. Dat gaf geen aanleiding om het evenement niet door te laten gaan. Persoonlijk ben ik blij met elke mogelijkheid die mensen hebben om te bewegen. Dat is bewezen goed voor een mens. Ook voor je weerstand tegen infectieziekten zoals corona", zegt Margreet de Graaf van de Veiligheidsregio.