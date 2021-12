'Groot tekort aan medicijnen tegen corona'

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Geen planbare zorg in 7 van de 9 ziekenhuizen in Noord-Nederland;

Meer dan half miljoen Nederlanders krijgen boosterprik;

Er liggen 93 patiënten met COVID-19 in de Friese ziekenhuizen;

Mondkapjes werken goed tegen het coronavirus volgens een Duitse studie.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.