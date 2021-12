Coronanieuws 8 december: 96 patiënten in Friese ziekenhuizen | Landelijk 18.144 besmettingen

De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) wil een goed steunpakker voor de cultuursector. De VVTP heeft daar bij demissionair minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven op aangedrongen.

"Steunpakketten zijn noodzakelijk voor producenten en zzp'ers", zegt Rick Engelkes van de VVTP. "Ons verzoek is of ze dat bij haar opvolger in het nieuwe kabinet wil voorleggen." De cultuursector heeft het lastig nu bijvoorbeeld theaters al om 17.00 uur dicht moeten in verband met de coronamaatregelen.