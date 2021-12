Nieuwe stroomkabel naar Ameland gesaboteerd

Hoelang wachten?

Het is duidelijk dat de aanleg vertraging oploopt. Woordvoerder Peter Hofland van Liander weet nog niet hoeveel: "We moeten echt wachten op die nieuwe kabels. En dan gaan we kijken naar wanneer we kunnen beginnen. Daarover gaan we in goed overleg met natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en andere experts. We willen dat werk goed timen om zo weinig mogelijk impact te hebben op de natuur."

Voorlopig lijkt de vertraging nog geen consequenties te hebben voor het eiland. Hofland: "Nu eerst nog niet maar, bedenk wel dat we die kabels niet voor niets leggen. Ze moeten de verduurzaming vorm gaan geven. Ik het dus ook niet uitsluiten."

Opnieuw verstoring

Natuurbeheerder Staatsbosbeheer is ook niet te spreken over de vernieling. De aanleg was in goed overleg met de natuurbeheerder en Rijkswaterstaat om de gevolgen voor de natuur zoveel mogelijk te beperken. En dat lijkt goed te zijn geslaagd.

Maar nu moet er opnieuw worden gewerkt in een gebied op de Wadden waar je juist zo weinig mogelijk verstoring wilt hebben, zegt boswachter Henk-Jan van der Veen.