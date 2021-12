Politie deelt beelden van overvallers die cryptomunten buitmaakten in Leeuwarden

De overvallers belden om 20.40 uur bij het slachtoffer aan. De drie mannen in groene jassen deden zich voor als storingsmonteurs en vroegen of de man een storing had. Daarna werd hij bij zijn keel gegrepen en met geweld naar de woonkamer gebracht.

Daar werd hij mishandeld en moest hij onder bedreiging de code voor toegang tot zijn cryptomunten geven. Dat zijn digitale munteenheden, die vaak gebruikt worden als alternatief voor de reguliere geldsoorten. Een van de bekendste cryptovaluta is de Bitcoin.

Bevroren

De transacties van cryptomunten zijn openbaar. Daardoor weet de politie precies waar de cryptomunten in de afgelopen tijd zijn geweest en waar ze op dit moment zijn. Daardoor heeft de politie het grootste deel van de buit kunnen bevriezen, waardoor de daders er nu niets mee kunnen.

De overvallers wisten dat de man in het bezit was van de cryptomunten, maar hoe ze dat wisten is nog niet bekend. Mogelijk is die informatie door zijn omgeving via-via bij de verdachten terechtgekomen. De politie is dat op dit moment nog aan het onderzoeken.

Signalementen

Van een van de verdachten is bekend dat hij een lichtgetinte huidkleur heeft en ongeveer 35 jaar oud is. De man in het midden heeft een fors postuur en de derde man loopt wat moeizaam.

De verdachten kwamen mogelijk met een auto in de buurt van de woning van het slachtoffer. Een paar minuten voordat de mannen voor het eerst in beeld kwamen, is op bewakingsbeelden te zien dat een Volkswagen Polo uit de richting van het Cambuursterpad de Pasteurweg inslaat.