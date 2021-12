Tekst van Freark Smink over boerenleven gekozen tot beste Friese toneelstuk

Het stuk van Smink gaat over het boerenleven en is gebaseerd op eigen ervaringen. Het stuk werk gekozen uit vijf gegadigden die door de voorselectie heen kwamen. Naast 'Wat Soesto' zijn dat 'Ferlies yn Lockdown' van Tet Rozendal, 'Griener Gers' van Anja Steegstra, 'Oera Linda de mjoesikul' van Hans Brans en 'Raze om protters' van Eelco Venema. In totaal werden er 37 stukken ingezonden. Dat is het hoogste aantal tot nu toe.

Fedde en Martha Bergsma

De Fedde & Martha Bergsma Prijs ontstond in 1993, op initiatief van Ari van Tienhoven. Die zat de laatste jaren van de oorlog ondergedoken bij de familie Bergsma in Jellum. Als dank kwam hij met deze prijs. Fedde en Martha Bergsma waren erg betrokken bij het Friese toneel en waren ook medeoprichters van Tryater.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 1.000 euro en wordt volgend jaar maart uitgereikt. Dat is door corona later dan de bedoeling was. De prijs werd eerder gewonnen door onder andere Rients Gratema, Romke Toering en Bouke Oldenhof.