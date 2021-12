Leeuwarden wil zelfwoonplicht in strijd tegen misstanden op de huurmarkt

Niet altijd iets mis met particuliere eigenaren

Momenteel kijkt woningbouwcorporatie Habion naar de eigen woningportefeuille. De corporatie wil zich in de toekomst meer concentreren op het midden van het land. De Haan is in gesprek met Habion om te kijken of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat die panden in handen komen van particuliere beleggers.

"Let wel", zegt De Haan, "met die particuliere eigenaren is niets mis, mits ze de zaken goed regelen. Maar liever zie ik dat de seniorenwoningen blijven, want daar is behoefte aan."