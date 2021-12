Surhuizumer (49) krijgt zes jaar cel voor misbruik van meer dan twintig jaar geleden

In de afgelopen 25 jaar is de man nu vier keer veroordeeld voor een zedendelict. In 2015 en 2019 was dat voor het bezit van kinderporno. De laatste keer liep hij nog in de proeftijd van de veroordeling van 2015. Toen het misbruik van de zusjes in 1997 begon, liep de man in de proeftijd van een veroordeling in 1996. Ook toen werd hij veroordeeld voor seksueel contact met minderjarigen.

Kerkgemeenschap

De zusjes deden begin 2018 aangifte. Ze waren respectievelijk 11 en 12 jaar oud toen het misbruik begon. Het ene zusje had verklaard dat ze "ontelbare keren" is verkracht door de verdachte. Volgens het andere slachtoffer heeft het misbruik ongeveer drie jaar lang wekelijks plaatsgevonden. De verdachte kende de ouders van de meisjes via de kerkgemeenschap.

De Surhuizumer lijdt aan een pedofiele stoornis, die volgens de deskundigen gepaard gaat met "cognitieve vertekeningen": de man beschouwde het seksuele contact met minderjarigen niet als verkeerd. Hij dacht dat de slachtoffers het wel konden aangeven als ze het niet plezierig vonden. Hij beschouwde hen als gelijkwaardige individuen.

Impact

Beide slachtoffers kregen 15.000 euro smartengeld toegewezen. Uit de slachtofferverklaringen bleek dat het misbruik veel impact op hen heeft gehad, ze ondervinden nog steeds de gevolgen. De rechtbank: "Ze zijn ernstig beschadigd door de verdachte, hun jeugd is hen ontnomen", zegt de rechtbank.