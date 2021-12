Kamer stemt in met 1 miljoen euro steun voor Thialf

Het voorstel voor het miljoen werd vorige week ingediend door een meerderheid van de Tweede Kamer. Thialf zit al lange tijd in financieel zwaar weer. De coronacrisis heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt.

Blokhuis had de Kamer afgeraden om met het miljoen in te stemmen, omdat de Europese Commissie er mogelijk niet mee akkoord gaat. Thialf is een commercieel bedrijf en het miljoen zou dan kunnen worden aangemerkt als niet toegestane staatssteun.

"Duidelijk signaal" en "mooie stap"

Een meerderheid van de Tweede Keamer wil dus wel dat het kabinet een miljoen euro vrijmaakt. "Dat is pas een duidelijk signaal", zegt het Friese D66-Kamerlid Romke de Jong.

Gedeputeerde Friso Douwstra is er blij mee. "We zijn er nog niet, maar we zijn heel blij met de steun van Den Haag. Bijna de hele Kamer was het ermee eens. Het is een mooie stap."