Nierstichting eert 'topbreister' Ruurdtje de Vries met vrijwilligersprijs

Ook in coronatijd doet mevrouw De Vries er alles aan om door te gaan met de handwerkgroep. De stichting vindt dat zo bijzonder dat ze dinsdag de Ruurdtsje de Vriesprijs in het leven heeft geroepen voor de vrijwilliger van het jaar.

220.000 euro

Met een groep van zo'n veertig vrouwen heeft mevrouw De Vries door het breien van sokken, mutsen, truien en sleutelhangers de afgelopen decennia meer dan 220.000 euro verdiend voor de Nierstichting. "Daar is heel wat voor gedaan, want met handwerken verdien je niet zomaar een bult geld."

Geen verkooppunten

Ruurdtsje de Vries vindt het erg mooi dat er een prijs naar haar is vernoemd, maar heeft ook zorgen. Door de coronaperikelen is de verkoop op braderieën en op andere plekken stilgevallen en dat bevalt haar niet "We hebben geen verkooppunten meer", vertelt mevrouw De Vries.

"Er komt hier wel eens iemand aan de deur voor een paar sokken, maar er komen geen honderden mensen langs die sokken moeten hebben. We moeten het hebben van de verkoop met een kraampje in de supermarkt of het ziekenhuis en dat kan nu niet vanwege de corona."

De Nierstichting heeft hier wel wat op bedacht: er is een aparte webshop gebouwd voor de Handwerkgroep Opsterland.