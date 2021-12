Provincie Fryslân wil jacobskruiskruid volgend jaar 'intensiever' aanpakken

Het giftige jacobskruiskruid zorgt voor overlast bij boeren. Dieren kunnen er erg ziek van worden, maar het kruid komt steeds vaker voor in de weilanden. Paarden, koeien en varkens kunnen het gele plantje bijvoorbeeld binnenkrijgen als de bloemen in het kuil belanden. Het kruid hoopt zich op in de lever. Dat kan een dier uiteindelijk fataal worden.

Motie

Naast de aanpak in het veld zet de provincie in op voorlichting en meer samenwerking en afstemming met andere (weg)beheerders. Dat gebeurt met een factseet, een bijeenkomst met beheerders en informatie op de website van de provincie.

De provincie geeft met de aanpak invulling aan een motie van Provinciale Staten om met een effectieve aanpak voor de bestrijding van de plant te komen.

Van grote waarde

Jacobskruiskruid kan overlast veroorzaken, maar is ook van grote waarde voor de biodiversiteit. Het geeft nectar en is een belangrijke voorplantingsplek voor insecten. Daarom blijft de plant staan op plekken waar die geen problemen voor vee veroorzaakt.