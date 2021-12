Bedrijfsleider Balkster supermarkt verduisterde duizenden euro's

De man werkte als plaatsvervangend supermarktmanager bij de Lidl in Balk. Tussen begin 2016 en februari 2020 drukte hij het geld achterover om zijn hypotheek te kunnen betalen. Hij deed dat door de dagopbrengst achter te houden. Toen hij doorhad dat de supermarktleiding het in de gaten kreeg, is hij naar zijn leidinggevende gestapt om het op te biechten.

Er is een afbetalingsregeling getroffen, de verdachte heeft inmiddels zo'n 7.000 euro terugbetaald. De rechter vindt dat de Gorredijkster ook de resterende 10.000 euro moet terugbetalen.

De officier van justitie had een hogere werkstraf van 150 uren geëist. De rechter heeft er in zijn oordeel rekening mee gehouden dat de zaak bijna twee jaar op de plank heeft gelegen.