Woning in Leeuwarden beschoten, politie roept getuigen op zich te melden

Het incident was rond drie uur 's nachts. Er waren mensen in huis, maar volgens de politie is niemand gewond geraakt.

De politie heeft onderzoek gedaan in het huis en ook in de omgeving van het huis gezocht naar aanwijzingen. Er zijn nog geen verdachten in beeld. Dinsdag gaat het onderzoek verder en wordt er ook buurtonderzoek gedaan.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Mensen met camerabeelden wordt ook gevraagd om contact op te nemen.