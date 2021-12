Ministerie kijkt naar buitenland voor oplossing dichtslibbende vaargeulen

Volgens de minister wordt er momenteel door meerdere partijen gekeken naar de gevolgen van dat dichtslibben en het voorkomen ervan. Doel is dat er zo min mogelijk wordt gebaggerd op het Wad, met het oog op de natuur.

Vijf jaar geleden is daarom bepaald hoeveel slib er maximaal mag worden gebaggerd, maar mogelijk is dat de komende jaren niet voldoende.

Gevolgen bootverbinding

Er is bezorgdheid op Ameland over dat dat grutte gevolgen zal hebben voor de bootverbinding met het eiland. Dat zou ook problematisch zijn voor de eilander economie.

Het slib dat wel uit de vaargeul wordt gehaald, mag niet meer worden afgevoerd. Die moet in het Waddengebied blijven. Probleem is echter dat de Waddenzee steeds meer verdroogt en de consequentie is dat de vaargeul steeds sneller dichtslibt.