Actie in Woudsend tegen mogelijke sloop historische huisjes

Dorpsbewoners vinden het zuur dat ze niet betrokken zijn bij de plannen. Ze hebben een actiecomité opgericht en duizend flyers uitgedeeld. Sinds donderdag heeft het comité bijna tweehonderd reacties gekregen van mensen die de huisjes willen behouden. De bewoners zijn ook bang voor overlast als de activiteiten van de zeilschool uitbreiden.

"De flyer is om te weten hoe men er tegenover staat", zegt Lex Barendregt. "We willen de gemeente kenbaar maken in de vorm van een bezwaar of hoe dan ook om duidelijk maken hoe wij als bewoners er tegenover staan."

Uniek

Het gaat om een uniek stukje bebouwing in Nederland, zegt Douwe Zondervan van de Historische Vereniging Woudsend. "Deze huisjes horen bij het complex van de houtzaagmolen. Dat bestaat uit de molen, het molenhuis, de houtschuur en de knechtenwoningen. Het is uniek in Nederland dat ook die knechtenwoninkjes er bij zijn. Wij willen graag dat die bewaard blijven."

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft de sloop voorlopig toegestaan, maar dan moet er wel eerst duidelijk worden wat er precies komt. Bewoners kunnen bezwaar aantekenen tegen de sloop. Bovendien loopt er een aanvraag voor een monumentenstatus van de knechtenwoningen, die eerst wordt afgewacht.