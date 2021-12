Ruim half miljoen Nederlanders hebben booster gekregen | Landelijk 18.017 nieuwe besmettingen

Het aantal positieve coronatests daalt in vrijwel elke leeftijdsgroep, maar vooral onder ouderen. Die groep belandt relatief vaak in een ziekenhuis vanwege de coronabesmetting. Ook het aantal sterfgevallen in die leeftijdsgroep is relatief hoog. Als het aantal besmettingen onder hen daalt, kan dat dus goed nieuws zijn voor het aantal opnames en doden.

In de afgelopen week zijn ruim 1100 90-plussers positief getest, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. Dat is 8 procent minder dan in de week ervoor. Het aantal bevestigde besmettingen onder tachtigers daalde met 7,5 procent. Bij zestigers en zeventigers is een afname van zo'n 7 procent te zien.