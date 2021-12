OMT wil dat kleuters zelftest doen | 1944 en 1945 aan de beurt voor booster

Volgens Artsen zonder Grenzen vindt 93 procent van de Nederlanders dat coronavaccins beter over de hele wereld verdeeld moeten worden. Judith Sargentini van Artsen zonder Grenzen zegt: "Vaccins redden levens en we komen niet van de pandemie af als er in sommige landen niet gevaccineerd kan worden."

Nederland wilde voor het eind van dit jaar 27 miljoen vaccins doneren aan Covax, het vaccinatieprogramma van de 92 armste landen op de wereld. Dat gaat echter moeizaam. Dat frustreet Sargentini: "In hoge-inkomenslanden zijn nu meer boosterprikken gezet dan dat er in lage-inkomenslanden de eerste prik gezet is."