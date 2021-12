93 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen | Landelijk 18.017 nieuwe besmettingen

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 577 meldingen gekregen van mensen die zijn overleden na een inenting van het vaccin tegen het coronavirus. Het gaat om 273 mensen van ouder dan 80 jaar, 234 mensen van tussen de 61 en 80, 50 van tussen de 41 en 60 en 15 mensen van tussen de 20 en 40 jaar.

De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Een sterfgeval na een coronaprik betekent niet per se dat de persoon ook door een bijwerking van het vaccin om het leven gekomen is.