Lekkage, schimmel en bedreigingen: huurders particuliere sector zitten klem

Naast achterstallig onderhoud, klagen de bewoners ook over sociale onveiligheid, niet nagekomen beloftes, slechte ventilatie en het bijna ontbreken van daglicht. Toch vertrekt bijna geen enkele huurder. "Er is geen alternatief."

"Kijk, het is een mooie plek om te wonen, maar het lijkt de verhuurders alleen om het geld te gaan", zegt een van de bewoners. "Duurzaam opknappen doen ze niet."

Beter communiceren

In een reactie aan Omrop Fryslân laat een van de vijf eigenaren van Het Nieuwe Hoek, van wie de naam bekend is bij de redactie, weten dat hij de kritiek serieus neemt. "Ik weet dat het niet perfect is, maar we hebben al veel vernieuwd. We doen het in kleine stappen. De kritiek trek ik me aan. We hadden anders en beter moeten communiceren."