Melkveehouder in Oudemirdum neemt meelwormen als tweede tak

Voor Westra is de stap richting de meelwormen een zaak van het spreiden van de risico's: "Ze zijn door Europa onlangs goedgekeurd voor menselijke consumptie. Dan is het een product dat perspectief biedt, ook breder in Europa. Bovendien is er al veel kennis over beschikbaar."

Op het bedrijf zijn ze druk bezig met duurzaamheid. Op het dak van de boerderij liggen zonnepanelen, er staat een windmolen en er is een mestvergister. Met de insecten wil de boer weer een stap verder zetten in de richting van de circulaire landbouw. "We kunnen de warmte van de vergister gebruiken voor de kweek van wormen. Verder kan de uitgeknepen koeienmest weer dienen als voeding."