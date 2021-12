Unesco dreigt werelderfgoedstatus Waddenzee in te trekken vanwege gaswinning

Dat staat in een brief van de organisatie aan de Nederlandse regering. De Unesco spreekt daarin z'n zorgen uit over de gaswinning bij Ternaard.

Unesco is onderdeel van de Verenigde Naties en gaat over de lijst van gebieden die tot het Werelderfgoed behoren, zoals de Waddenzee. Uiterlijk 15 januari moet Nederland aan de Unesco hebben uitgelegd wat de impact is van de gaswinning op de natuur in de Waddenzee.

Boringen passen niet bij verplichtingen

Volgens de Unesco passen gasboringen niet bij de internationale verplichtingen die Nederland met Duitsland en Denemarken heeft om het gebied te beschermen, te behouden en over te dragen aan de volgende generaties.

Als de antwoorden van Nederland niet voldoen, wordt de status van de Waddenzee op de eerstkomende vergadering van de Unesco, in juni 2022, besproken.

Grote zorgen over verstoring

De NAM wil gas winnen voor de kust van Ternaard. Het boorplatform valt buiten het deel van de Waddenzee dat werelderfgoed is, maar er zijn grote zorgen over de verstoring van de zebodem en over het 'ecologisch evenwicht', schijft het Werelderfgoed Centrum.

Effect onbekend

Omdat wetenschappers ook niet weten wat voor effect gaswinning gaat hebben op het kwetsbare gebied, moet vooropstaan dat mijnbouw, gas- en oliewinning niet past in het werelderfgoedgebied.