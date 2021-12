Nu ook internationaal zorgen over gaswinning bij Ternaard

Unesco is onderdeel van de Verenigde Naties en gaat over de lijst van gebieden die behoren tot het Werelderfgoed, zoals de Waddenzee. In een brief die 30 november verstuurd is en die op maandag 6 december openbaar gemaakt is na Kamervragen laat de organisatie weten dat ze zorgen heeft over de gaswinning.

Het is moeilijk om wetenschappelijk aan te tonen dat die gaswinning geen invloed heeft op de Waddennatuur. Bovendien is Werelderfgoedgebied heel kwetsbaar voor klimaatverandering. In mei van die jaar heeft de organisatie daar ook al een brief over gestuurd naar de Nederlandse regering, maar daar is nog geen antwoord op gekomen.

Bezwaar

Unesco wijst verder nog op twee zaken. Allereerst het bezwaar dat de Nederlandse Unesco-commissie heeft ingediend tegen de gaswinning. Maar ook het aandringen van de International Union for Conservation of Naturen (IUCN) eerder dit jaar om de plannen in te trekken. Mijnbouw hoort niet in Werelderfgoedgebied, zo vindt de organisatie.