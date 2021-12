Zestig nieuwbouwhuizen op plek van oude school in Drachten

De gemeente Smallingerland heeft met ROC Friese Poort en een projectontwikkelaar een overeenkomst bereikt over de koop van het schoolgebouw. De locatie komt vrij omdat de Friese Poort binnenkort voor een deel intrekt bij ziekenhuis Nij Smellinghe.

"Daardoor kwam de hele carrousel mooi op gang", zegt wethouder Robin Hartogh Heys. "Het heeft een lange aanlooptijd gehad en is nu in een grote versnelling terechtgekomen."

'Huizen voor alle gezinssituaties'

Het is de bedoeling dat er veertien levensbestendige woningen komen en zeker dertig gezingswoningen met een kleine tuin. Daarnaast komt er ook een complex met twaalf appartementen voor starters.

"Eigenlijk krijg je allerlei gezinssituaties in dat gebied. Of het precies twaalf appartementen voor starters worden of tien, dat is nog niet echt duidelijk", zegt de wethouder. Dat komt omdat de omwonenden van de Wetterwille en andere belanghebbenden in een later stadium nog bij de plannen worden betrokken.