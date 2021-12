Sionsberg helpt ziekenhuizen in de regio met opvang tientallen patiënten

De Sionsberg kan twintig tot dertig patiënten per dag opvangen. Het gaat om een pilot van drie jaar, die de druk op ziekenhuizen en huisartsen moet verlagen

"Wij zitten gemiddeld zo rond de tien patiënten per dag", zegt Derk-Jan Nienhuis. Hij is verpleegkundig specialist en het hoofd van de spoedkliniek. "We zien een piek rond 11.00 en 16.00 uur. Dat zijn de tijden dat de huisartsen ook hun spoedconsulten hebben en de patiënten doorverwijzen."

Het is niet alleen bedoeld voor Friezen: ook patiënten uit het westelijke deel van Groningen zijn welkom.

'Mid-complexe zorg'

Het ziekenhuis Sionsberg ging in 2018 failliet. Na een doorstart werd het een medisch centrum, zonder spoedeisende hulp. Begin dit jaar kwam dat terug, toen de spoedkliniek werd opgericht.

De patiënten komen met name van huisartsen uit de omgeving van Dokkum. "Het gaat met name om de mid-complexe zorg, dus mensen met fracturen aan arm of been, mensen met pijn op de borst, buikpijnklachten, wonden die gehecht moeten worden."

Kleinschalig en geen wachttijden

Het voordeel van de spoedpolikliniek is dat die kleinschalig is. Zo is er een minilaboratorium voor snelle testuitslagen en kunnen breuken worden gegipst. "We hebben hier eigenlijk geen wachttijden op dit moment", vervolgt Nienhuis. "Mensen worden behandeld en gaan eventueel naar huis of worden terugverwezen naar de huisarts óf alsnog doorverwezen naar een specialist."