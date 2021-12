Max Verstappen twee dagen in Donkerbroek, Red Bull niet blij

De pop had een officiële racehelm op en een officieel pak aan en was nodig voor een marketingverhaal van Red Bull Racing, de ploeg van Verstappen. "Red Bull zocht de pop en ze hebben ons al vrij snel gevonden", vertelt Harold Vogelzang van oudejaarsploeg De Nachtdravers. "We hebben hem precies 48 uren gehad. Het is niet lang, maar toch."

Het hele verhaal begon een paar weken geleden. "Toen waren we met de ploeg in Zandvoort en zager we wat er allemaal was. We hebben ook gekeken wat misschien mooi was om mee te nemen. Bij die pop dachten we: als we die mee kunnen krijgen, dan zou dat geweldig zijn."

Heel moeilijk was het niet. "We zagen dat er een deur openstond. Toen we er laten weer kwamen, stond de deur nog steeds open. Zo konden we er makkelijk bij komen."