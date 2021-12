GGZ Friesland haalt logo van bus die gebruikt werd door KOZP

De KOZP-demonstranten werden in Volendam bekogeld door omstanders. Daardoor is er voor bijna 5.000 schade aan de bussen van Groengrijs. "Eieren, oliebollen en stenen ontmaskeren deze 'landgenoten'. Racisme zal nooit verdwijnen uit onze samenleving, maar het blijft belangrijk dit jaarlijks zichtbaar te maken", schrijft de vereniging in een schriftelijke verklaring.

Op de achterkant van een van de bussen staat in grote letters GGZ Friesland. De organisatie laat weten niet op de hoogte te zijn geweest van de inzet van de Friese bus bij demonstraties.

GGZ 'kiest geen partij'

De GGZ heeft nu besloten om het logo van de bus te halen. "GGZ Friesland is er voor een inclusieve samenleving, maar kiest geen partij voor wie dan ook en wil daarom ook niet met demonstraties en acties geassocieerd worden."

Het logo is op de bus gekomen nadat de GGZ Friesland in een eerder stadium geld had gedoneerd voor de realisatie van de bus in Fryslân. Verder zouden er geen banden zijn tussen de GGZ en de vereniging.

Groengrijs heeft diverse bussen in Nederland op de weg waarmee mensen met een kleine portemonnee een dag mee weg kunnen. De voorzitter van de vereniging, die gevestigd is in Amsterdam, wist wel dat Kick Out Zwarte Piet de bussen gebruikte.