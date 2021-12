Palliatieve thuiszorg steeds meer onder druk door coronavirus

Maar de thuiszorg krijgt het steeds moeilijker. Jarenlang is er bezuinigd en door de coronacrisis is het steeds lastiger om de roosters voor elkaar te krijgen. Met een snotneus op het werk komen is geen optie. De doelgroep waar de thuiszorg komt is kwetsbaar.

Mantelzorgers

"Dus kijken we ook steeds meer naar mantelzorg", zegt Anneke Kiewiet, regiomanager bij de Kwadrantgroep. Mantelzorgers zijn mensen uit de naaste omgeving van de patiënt. "Dan moet je denken aan een familielid of andere kanten op. Zij kunnen ons helpen bij de klusjes die geen specialistische zorg zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om meehelpen bij het douchen of het aankleden. We kunnen dan de echte zorg doen, zoals het aanbrengen van pompen of meehelpen met spuiten."

Het is een oplossing die steeds meer zorginstellingen gebruiken, zo blijkt uit een inventarisatie van Omrop Fryslân. Met verschillende organisaties uit Fryslân is gebeld.

Toch lopen ze dan wel tegen problemen aan. "Er zijn ook mensen die helemaal geen netwerk meer hebben", zegt Anneke Kiewiet. "Je moet je ook afvragen of het voor de mantelzorger wel goed is. Zij krijgen dan veel op hun bordje."