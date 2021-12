Sparta getergd door uitspraak Joey Veerman: "Dit is olie op het vuur!"

Bart Vriends is een van de drie initiatiefnemers van de Cor Potcast. Daarin praat hij met oud-Heerenveen-keeper Maarten de Fockert en voetballer Thomas Verhaar over randzaken en bijzaken, zoals ze het zelf zeggen.

Voor de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Sparta wilde Vriends ook wel even verschijnen in de SportCast. Ze kunnen de punten in Rotterdam wel gebruiken, want ze staan op de zestiende plaats. "We hebben voor de winterstop nog een puntje of vier nodig, het liefst zes", weet Vriends.

De verdediger denkt dat het duel tussen beide ploegen zaterdag drie punten kan opleveren. "We hebben een succesje nodig, maar Heerenveen is wel een wedstrijd waarvan we het gevoel hebben dat we beter aan voetbal kunnen toekomen dan de laatste weken."