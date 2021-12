Zeilster Mirthe Akkerman twaalfde op WK laser radial

Het was geen gemakkelijk toernooi voor Akkerman. De windrichting en -kracht varieerden met grote regelmaat en daar hadden Akkerman en haar Nederlandse collega Maxime Jonker veel moeite mee.

"Het is gewoon heel moeilijk in deze condities om constant vooraan te zeilen", zei Akkerman dit weekend. "De wind maakt hele grote shifts en je hebt het veel drukverschillen. Je moet dan echt met volle overtuiging erin, anders werkt het niet."

Bouwmeester afwezig

De laser radial is ook de klasse waar Marit Bouwmeester in zeilt. Ze deed niet mee omdat ze in verwachting is. Olympisch kampioene Anne-Marie Rindom uit Denemarken was er wel bij.

Rindom ging als klassementsleider de laatste races in, maar verspeelde haar medaillekansen. De Belgische Emma Plasschaert pakte de wereldtitel, voor de tweede keer in haar carrière.