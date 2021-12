Tientallen dode papegaaiduikers aangespoeld: "Ze zijn wel uit koers"

Over de doodsoorzaak is nog niet veel te melden. "We lopen achter de feiten aan. De meesten zijn al aangevreten. Wat opvallend is, is dat het relatief om veel volwassen vogels gaat. Meestal zijn het jonge dieren, en dan is het niet zo vreemd. Maar nu zijn ze een paar jaar ouder. We hebben nog onvoldoende gezien om iets duidelijks te kunnen zeggen over de doodsoorzaak."

Het is niet voor het eerst dat er zoveel dode dieren aanspoelen. Zo spoelden er al meer dan honderd dode bruinvissen aan, dat kwam door een bacterie. En eerder dit jaar werden er tientallen dode zeekoeten gevonden op Schiermonnikoog. "Dat was ook een heel vreemde sterfte", zegt Camphuijsen.

Warmtelamp en zalmpap

Verzorgers van het opvangcentrum zijn 'voorzichtig positief' over de kansen van de vogel die op Texel verzorgd wordt. Het dier zit onder een warmtelamp en krijgt zalmpap toegediend. De vogel is twee of drie jaar oud.