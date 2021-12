Einde van een tijdperk: legendarische discotheek Quatrebras gesloopt

Niet alleen Piet de Poel was er maandag bij in Quatrebras, ook de nieuwe eigenaar Jaap Holwerda was aanwezig. Hij wilde geen reactie geven.

De komende tijd wordt de oude bar helemaal met de grond gelijk gemaakt. Wat daarna de bedoeling is, is nog onduidelijk. Mogelijk worden er nieuwe appartementen gebouwd.

De discotheek op de kruising tussen Noardburgum en Hurdegaryp kent een lange historie. Nadat in 1979 het tot discotheek verbouwde restaurant Quatrebras tot aan de grond afbrandde, werd door de toenmalige eigenaar een totaal nieuwe discotheek gebouwd.

Trekpleister voor stappend Fryslân

Sindsdien was het voor stappend Fryslân een echte trekpleister. Artiesten en dj's uit binnen- en buitenland traden er op in de weekenden. Na 2000 werd de zaak verbouwd in meerdere ruimtes met eigen karakters en muziekgenres. De naam werd ook veranderd in Club Q en later in Club Prins.

In 2015 viel het doek voor de discotheek. Daarna werd het gebouw af en toe nog gebruikt, vooral voor schoolfeesten.