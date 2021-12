Cel- en werkstraffen voor drie relschoppers Cambuurplein

De Harlinger voelde zich schuldig. "Toen ik hoorde dat ik een nacht in de cel moest blijven, barste ik in tranen uit. Later hoorde ik waar ik van beschuldigd werd. Ik werd depressief en angstig in de cel. Ik besefte me dat ik in de fout ben gegaan, en hoeveel spijt ik daarvan heb. Ik doe vaak dingen zonder na te denken."

De rechtbank vindt dat hij een straf verdient. "Er bestond gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Dat was een gevolg van het gooien met zwaar vuurwerk, en dat laatste is voldoende bewezen. Dat is een aanzienlijk risico dat u bewust heeft genomen, als je ziet wat een Cobra-6 kan doen."