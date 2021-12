Na 115 jaar de tombe geopend: Frank Cooper-mausoleum in Akkrum compleet

Het blijkt dat het mannetje een fakkel in zijn hand mist. Achteraf gezien is dat volgens De Boer ook wel logisch. "Het rechter figuurtje heeft ook een fakkel in zijn hand, die staat naar beneden. Die andere hoort dan omhoog te staan." Die fakkel omhoog staat voor herrijzenis. De fakkel naar beneden geeft het einde van het leven aan.

Na 115 jaar de tombe weer open

Er zitten meer bijzondere verhalen aan het mausoleum, vertelt Anne Dijkstra. Hij weet veel van de geschiedenis van het mausoleum. "De tomben moesten ook gerestaureerd worden en de deksels moesten eraf. Toen konden we voor het eerst in 115 jaar zien wat er nou echt in die tombe zat."

De kist was te lang

Het verhaal ging dat de kisten ingekort zouden zijn, omdat ze anders niet in de tombe pasten. Met de restauratie is meer duidelijk geworden over dat verhaal. "De kist van Frank was inderdaad te lang, maar hij is niet ingekort. Zij hebben destijds opgelost door een stukje uit de achterste muur te hakken zodat de kist past."

Dijkstra: "Het is voor ons extra bijzonder omdat het mausoleum op het terrein van Coopersburg staat. En Coopersburg is Akkrum, daar zijn we als Akkrumers erg blij mee en wij zijn blij dat we dit zo in ere kunnen houden."