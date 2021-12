Drie verdachten Cambuurrellen voor snelrechter; volg ons liveblog

"De politie zag dat de verdachte een projectiel afstak, en richting een groep mensen gooide. Even later gooide hij opnieuw een stuk vuurwerk richting een groep." De verdachte zegt dat hij niet bewust naar de groep heeft gegooi. "Ik dacht dat de groep op een veilige afstand stond. Zeker wel zestig meter." De rechtbank zegt dat het vuurwerk volgens de politie midden in een groep mensen gegooid is.

Het vuurwerk dat door de verdacht gegooid is, is zwaar vuurwerk van het type Cobra-6. Naar eigen zeggen heeft hij daar drie van gegooid. De Cobra-6 is verboden in Nederland. Volgens de verdachte had hij het vuurwerk, met een vriend, eerder op de dag gekocht.