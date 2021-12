Leeuwarden centrum van curlingwereld; ophef over spannende sponsor

"Dat is goed te zien als de camera's boven het ijs filmen", zegt Klaas Siderius, directeur van de Elfstedenhal. Dat vinden sommige landen, zoals Japan en de Verenigde Staten, misschien wat spannend. Ze hadden het van te voren kunnen weten, maar vrijdagavond was er ineens onrust. We hebben er wel plezier om, nu weet de rest van Nederland ook dat Leeuwarden een ijshal heeft. Maar voor de federatie is het minder, want als landen het niet uitzenden, lopen ze inkomsten mis. Dat gaat wel om miljoenen."

Pebbles

Ondertussen worden de vier banen gereed gemaakt voor de wedstrijd. Dat komt heel precies; het ijs moet waterpas zijn en heel glad. "Maar er komen ook een soort pukkels op, pebbles, voor de weerstand tussen steen en ijs. Die millimeters schrapen ze er ook weer vanaf en worden weer als toplaag opnieuw aangebracht."

Stenen van de Spelen

De rode en gele stenen gaan met alle wedstrijden mee, dus de spelers hebben altijd hetzelfde materiaal. "Mooi toch, dat de stenen die straks bij de Spelen in China worden gebruikt, hier nu ook zijn."