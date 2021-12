Verdachten twee weken na Cambuurrellen met extreem geweld al voor de rechter

Op de betreffende avond speelde SC Cambuur tegen FC Utrecht. Het was voor het eerst dat er geen publiek bij de wedstrijd mocht zijn, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. Bij diverse wedstrijden lieten mensen weten het er niet mee eens te zijn. Maar later bleek dat een groot deel van de jongeren niet per se wat met voetbal had, maar meer op de situatie af kwam omdat er wat te beleven viel.

Wedstrijd tweemaal stilgelegd

In de beginfase werd de wedstrijd tweemaal stilgelegd omdat er van buiten vuurwerk op het veld werd gegooid en omdat een paar minuten later een groep mensen met vuurwerk het stadion binnen kwam.