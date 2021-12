Bezorgdheid over toekomst vaargeul Ameland is er, maar 'geen acuut probleem'

Vorige week werd er gezegd dat er minder veerdiensten naar Ameland gaan als de natuurregels blijven zoals ze nu zijn. Die schrijven voor dat de bagger die uit de vaargeul wordt gehaald, in het Waddengebied moet blijven. Dan zou er alleen nog bij hoog water heen en weer worden gevaren, zo was de waarschuwing van Ger van Langen, directeur van rederij Wagenborg.

"Dat riep veel vragen op en we hebben Rijkswaterstaat om uitleg gevraagd", zegt wethouder Theo Faber. "Maar dat konden ze niet op korte termijn geven en daarom hebben we als gemeente dit bericht uitgedaan, dat het stoppen met het baggeren van de vaargeul naar Ameland niet aan de orde is." Het heeft ook te maken met een 'baggerplafond'. Die is 3,65 miljoen kuub per jaar en zit nu op 3,3 miljoen en de zandwinning stopt per volgend jaar. "Dat gaf het idee dat ze met baggeren zouden stoppen, maar dat ligt dus genuanceerder."

Zorgen op lange termijn

Het is volgens hem niet zo dat er direct minder afvaarten komen, maar er zijn wel zorgen op lange termijn. "Die zorgen zijn er al tien jaar en we houden er de komende tien jaar ook aandacht voor. We zijn aan het zoeken naar langetermijnoplossingen, zoals een mogelijk aanleghaven, Ferwerd wordt genoemd. Of een optimalisering van de vaarweg Holwert-Ameland. Die ligt op een wantij en is lastig om bereikbaar te houden."

Hij begrijpt de bezorgdheid bij de ondernemers als er minder boten zouden varen. "Maar het is dus niet een acuut probleem. Wel is er zorg op de lange termijn en we zoeken naar een oplossing, maar niemand weet nog wat die oplossing is."